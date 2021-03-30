Николаевский эколог заместитель главы Национального экологического центра Украины Олег Деркач рассказал о негативных последствиях для Николаева от работе водохранилищ на Южном Буге.

Об этом эколог рассказал во время круглого стола «Экологическое состояние рек Южный Буг и Ингул: проблемы и перспективы их решения», который прошел в Николаеве 26 марта.

Олег Деркач рассказал, что в бассейне Южного Буга действует 24 водохранилища, которые на сегодня накопили уже объем годового стока реки. По его словам, это имеет много негативных последствий для Николаева.

— Самое крупное водохранище у нас - Ладыжинское, там 150 миллионов кубов, почти в три раза меньше Александровское водохранилище, вдвое меньше Ташлыкское водохранилище. Но таких водохранилищ много. И еще почти 8 тысяч прудов построено. Они сейчас накопили почти годовой сток Южного Буга. В них сосредоточен годовой объем стока, и это уже превышает какие-либо нормы, которые только можно допустить. Конечно же, для Николаева в данном случае это имеет много негативных последствий, потому что пресная вода, сток до нас не доходит. И мы не можем обеспечивать санитарные попуски, определенные санитарно-гигиенические условия, потому что пресный сток до нас не доходит. И это формирует как раз сегодняшнее состояние наших водоемов, - сказал Олег Деркач.

Также он рассказал о других факторах, которые влияют на состояние водных артерий региона. В частности, это деятельность «Николаевского глиноземного завода» и городского полигона ТБО.

— Там много факторов, о которых мы говорили, которые влияют на состояние наших водных артерий. Слайд показывает несколько опасных объектов (НГЗ и свалка) в экологическом плане, которые находятся в прибрежных территориях. Ну и, конечно же, когда мы говорим о Южном Буге, то первым приходит в голову атомная станция. Но на самом деле, кроме атомной станции у нас очень много опасных в экологическом плане объектов. Это и все водохранилища крупные можно отнести к опасным объектам, это и полигоны ТБО, наш городской полигон в Малой Коренихе, это и шламохранилища нашего глиноземного завода, которые находятся на левом берегу Бугского лимана. Все это надо учитывать, и нужно с ними что-то делать: обустраивать, рекультивировать территории, в том числе обеспечивать нормальную работу атомной станции, режим водохранилищ, которые созданы на Южном Буге. Все, наверное, помнят такую чрезвычайную ситуацию, когда спустили Первомайское водохранилище, и мы получили массовую гибель гидробионтов, в том числе большое количество рыбы. Там делали какие-то профилактические мероприятия, но все же это закончилось очень негативными последствиями для экологической системы реки. Поэтому, это нужно учитывать и обеспечивать нормальную работу этих объектов, поскольку мы живем рядом с ними, - рассказал Олег Деркач.

Ранее сообщалось, что в Николаеве обсуждали, как улучшить экологическое состояние Ингула и Южного Буга.