Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко требует вернуть подразделения на позиции, с которых они были отведены, снова вывести на передовую контрснайперские группы, а также восстановить разведку и беспилотники.

Об этом он заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады, пишут на сайте политсилы.

Петр Порошенко выразил благодарность украинским воинам за мужество и призвал власти к решительным действиям.

— Спасибо украинским воинам за мужество в противодействии агрессору. И ту выдержку, когда порой трудно понять маневры Зеленского, который в течение двух лет заглядывает в глаза Путину. Пришло время посмотреть правде в глаза. И фитиль войны, и ключи от мира — в Москве. И тезис о мире, когда достаточно просто прекратить стрелять и о том, что только перемирием можно обеспечить мир, — ошибочна, — констатировал лидер «ЕС».

Он также отметил, что лидеры стран по всему миру принимают тот факт, что президент Российской Федерации — убийца, и призвал признать этот факт и действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

— Об этом надо заявлять. Путин — убийца. Об этом мы говорили с 2014 года. Сейчас об этом говорит весь мир: от Байдена до Трюдо. Я надеюсь, Владимир Александрович, что и вам удастся выжать из себя это определение. Нужны решительные действия. Воплотить в жизнь совместную инициативу Украины, Германии и Франции о дорожной карте Минска по принципу «сначала безопасность», на котором мы совместно с немцами и французами отметили нормандского берлинском саммите в 2016 году, — напомнил Петр Порошенко.

Он считает, что немедленной реализации требует инициатива введения миротворческой миссии на оккупированном Донбассе в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН.

— Наша команда твердо убеждена, что позиции Киева ослабляет отсутствие прямого диалога между президентом США и президентом Украины. Причины очевидны — защита Зеленским интересов Коломойского. Я твердо убежден, что отсутствие борьбы с коррупцией, свертывание реформ — тут и спрятан пинкод для этого телефонного разговора, — добавил Петр Порошенко.

Кроме этого, пятый президент Украины считает правильным пересмотреть действия на фронте.

— О действиях на фронте, следует вернуть подразделения на позиции, с которых они были отведены за два года. На переднюю линию — снова вывести контрснайперские группы, потому что большинство из двадцати шести воинов погибли от снайперского огня. Следует снять ограничения на деятельность разведывательных групп. Возобновить деятельность дронов, артиллерийскую разведку и контрбатарейную борьбу, — перечислил Петр Порошенко.

Лидер «ЕС» также в очередной раз заявил о необходимости ВСК для расследования «вагнергейта», которое блокирует монобольшинство.

Ранее Петр Порошенко сказал в видеообращении, что заявление президента США Джо Байдена в отношении Путина является крайне важным для Украины.