Верховная рада хочет определить перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. Соответствующий законопроект № 4020 Рада приняла за основу.
Об этом сообщает РБК-Украина.
«За» проголосовали 289 нардепов.
Итак, под запретом приватизации будут:
Отметим, что в список попали госпредприятия, которые находятся в Николаевской области: авиаремонтный завод «НАРП», Николаевский судостроительный завод, «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря – Машпроект», научно-исследовательский институт землеустройства, управление каналов реки Ингулец, а также все лесхозы области.
Напомним, в сентябре Верховная рада Украины запретила аукционы по продаже объектов большой приватизации на время карантина, установленного Кабинетом министров. Нардепы приняли соответствующий законопроект № 3552.
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Верховная рада хочет определить перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. Соответствующий законопроект № 4020 Рада приняла за основу.
Об этом сообщает РБК-Украина.
«За» проголосовали 289 нардепов.
Итак, под запретом приватизации будут:
Отметим, что в список попали госпредприятия, которые находятся в Николаевской области: авиаремонтный завод «НАРП», Николаевский судостроительный завод, «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря – Машпроект», научно-исследовательский институт землеустройства, управление каналов реки Ингулец, а также все лесхозы области.
Напомним, в сентябре Верховная рада Украины запретила аукционы по продаже объектов большой приватизации на время карантина, установленного Кабинетом министров. Нардепы приняли соответствующий законопроект № 3552.