Верховная рада хочет определить перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. Соответствующий законопроект № 4020 Рада приняла за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

«За» проголосовали 289 нардепов.

Итак, под запретом приватизации будут:

акционерные общества, где доля государства не может быть менее 50 процентов + 1 акция — 9 объектов. В него вошли НАК «Нафтогаз Украины» и «Укрпошта»;

хозяйственные общества и объединения, где доля государства 100 процентов, государственных коммерческих и казенных предприятий — 74 объектов. В список входят «Энергоатом», «Укргидроэнерго», «Укрэнерго», Оператор газотранспортной системы Украины, «Восточный горно-обогатительный комбинат».

перечень объектов культуры и спорта — 133 объекта;

перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации, но которые могут быть преобразованы в хозяйственные общества — 102 объектов;

перечень объектов лесного хозяйства — 341 объект.

Отметим, что в список попали госпредприятия, которые находятся в Николаевской области: авиаремонтный завод «НАРП», Николаевский судостроительный завод, «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря – Машпроект», научно-исследовательский институт землеустройства, управление каналов реки Ингулец, а также все лесхозы области.

Напомним, в сентябре Верховная рада Украины запретила аукционы по продаже объектов большой приватизации на время карантина, установленного Кабинетом министров. Нардепы приняли соответствующий законопроект № 3552.