Десять народных депутатов от фракции «Голос» хотят переизбрания руководства партии. Они утверждают, что оно скомпрометировано негласными договоренностями с партией власти.

Об этом написала депутатка партии «Голос» Александра Устинова в своем Facebook.

Кроме нее, за переизбрание руководства политсилы выступили депутаты: Соломия Бобровская, Ольга Стефанишина, Владимир Цабаль, Юлия Клименко, Андрей Шараскин, Наталия Пипа, Ярослав Юрчишин, Роман Лозинский и Галина Василенко.

— Мы, народные депутаты Украины фракции «Голос» в Верховной Раде Украины, константируем, что в последние месяцы руководство партии использует «Голос» как инструмент для удовлетворения собственных интересов, самопиара и подыгрывания власти, тем самым рискуя уничтожением независимой политсилы, — объясняют парламентарии, почему они требуют переизбрать руководство партии.

После этого депутатка «Голоса» Александра Устинова добавила, что подписавшим требование о перевыборах депутатам поступают угрозы от руководства фракции, которое обещает отобрать мандаты у самостоятельных нардепов.

— Заберут мандат не за коррупционные сделки, или подыгрывание России, а за то, что публично требуют демократии! Прозрачных выборов руководителя, демократизации устава. Теперь за это оказывается забирают мандат, — обнародывала скрытые угрозы Александра Устинова.

Напомним, политическая партия «Голос» подала в суд на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции из-за остановки финансирования.