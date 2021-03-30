Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 4355, повышающий статус использования цифровых паспортов в приложении «Дія» на юридическом уровне.
За документ на заседании во вторник проголосовали 302 народных депутата, передает «Интерфакс-Украина».
— Украина — первая страна в мире, которая запустила цифровые паспорта и законодательно приравняла их к обычным документам. Пользователи «Дии» больше не будут сталкиваться с ситуациями, когда цифровой паспорт не принимают. Это не просто важное событие в истории современной Украины и большой шаг к внедрению режима «без бумаги», это уникальный мировой кейс, которым можно и нужно гордиться, — отметил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В Минцифры отмечают, что биометрический паспорт и ID-карта в «Дія» станут полным аналогом бумажного и пластикового на законодательном уровне с 23 августа 2021 года.
Цифровые паспорта можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.
Законопроект также определяет терминологию, в частности применение электронных паспортов.
Министерство цифровой трансформации запустило цифровые паспорта в приложении «Дія» в апреле 2020 года. К настоящему времени ими могут пользоваться около 20 миллионов украинцев — более 5,5 миллионов из них имеют ID-карту и еще 18 миллионов являются собственниками заграничных биометрических паспортов.
Ранее Министерство цифровой трансформации Украины анонсировали расширение перечня услуг в государственном сервисе «Дія», помимо онлайн-регистрации по месту жительства. Новые услуги станут доступными уже в ближайшее время.
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Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 4355, повышающий статус использования цифровых паспортов в приложении «Дія» на юридическом уровне.
За документ на заседании во вторник проголосовали 302 народных депутата, передает «Интерфакс-Украина».
— Украина — первая страна в мире, которая запустила цифровые паспорта и законодательно приравняла их к обычным документам. Пользователи «Дии» больше не будут сталкиваться с ситуациями, когда цифровой паспорт не принимают. Это не просто важное событие в истории современной Украины и большой шаг к внедрению режима «без бумаги», это уникальный мировой кейс, которым можно и нужно гордиться, — отметил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В Минцифры отмечают, что биометрический паспорт и ID-карта в «Дія» станут полным аналогом бумажного и пластикового на законодательном уровне с 23 августа 2021 года.
Цифровые паспорта можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.
Законопроект также определяет терминологию, в частности применение электронных паспортов.
Министерство цифровой трансформации запустило цифровые паспорта в приложении «Дія» в апреле 2020 года. К настоящему времени ими могут пользоваться около 20 миллионов украинцев — более 5,5 миллионов из них имеют ID-карту и еще 18 миллионов являются собственниками заграничных биометрических паспортов.
Ранее Министерство цифровой трансформации Украины анонсировали расширение перечня услуг в государственном сервисе «Дія», помимо онлайн-регистрации по месту жительства. Новые услуги станут доступными уже в ближайшее время.