Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 4355, повышающий статус использования цифровых паспортов в приложении «Дія» на юридическом уровне.

За документ на заседании во вторник проголосовали 302 народных депутата, передает «Интерфакс-Украина».

— Украина — первая страна в мире, которая запустила цифровые паспорта и законодательно приравняла их к обычным документам. Пользователи «Дии» больше не будут сталкиваться с ситуациями, когда цифровой паспорт не принимают. Это не просто важное событие в истории современной Украины и большой шаг к внедрению режима «без бумаги», это уникальный мировой кейс, которым можно и нужно гордиться, — отметил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В Минцифры отмечают, что биометрический паспорт и ID-карта в «Дія» станут полным аналогом бумажного и пластикового на законодательном уровне с 23 августа 2021 года.

Цифровые паспорта можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Законопроект также определяет терминологию, в частности применение электронных паспортов.

Министерство цифровой трансформации запустило цифровые паспорта в приложении «Дія» в апреле 2020 года. К настоящему времени ими могут пользоваться около 20 миллионов украинцев — более 5,5 миллионов из них имеют ID-карту и еще 18 миллионов являются собственниками заграничных биометрических паспортов.

Ранее Министерство цифровой трансформации Украины анонсировали расширение перечня услуг в государственном сервисе «Дія», помимо онлайн-регистрации по месту жительства. Новые услуги станут доступными уже в ближайшее время.