Административные органы в области культурного наследия Китая провели 266 278 проверок и инспекций по охране культурных реликвий в 2020 году, сообщает Информационное агентство Синьхуа.

Национальная администрация культурного наследия Китая заявила, что в ходе прошлогодних проверок было выявлено в общей сложности 590 случаев соответствующих нарушений, из которых 103 касались ключевых объектов охраны культурного наследия национального уровня.

В число нарушений помимо прочего входят незаконные раскопки древних гробниц, кража культурных реликвий, а также пожары и угрозы безопасности на соответствующих объектах, говорится в заявлении.

В 63 случаях власти вынесли административные наказания, а в 89 случаях потребовали от ответственных лиц исправить допущенные нарушения. В шести случаях нарушители были переданы в судебные органы, говорится в сообщении. Администрация непосредственно курировала расследование 236 крупных дел в этой связи.

В заявлении говорится, что административные органы сферы культурного наследия также сотрудничали с полицией в борьбе с преступлениями, связанными с культурным наследием, поймав 2435 подозреваемых и вернув более 31 тыс. украденных культурных реликвий.