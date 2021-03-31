Кабинет Министров оставил без изменений тариф на электроэнергию для населения (1,68 гривны/кВт-ч) с 1 апреля.

Данное решение было принято на заседании Кабмина 24 марта, передают Українські Новини.

В частности, 24 марта Кабмин решил оставить цену на электроэнергию на уровне 1,68 гривен/кВт-ч с 1 апреля.

При этом, согласно опубликованному постановлению Кабмина № 238, данная цена будет действовать до мая.

Также, согласно постановлению, данная цена на электроэнергию также будет распространяться на общежития, многоквартирные дома (на технические цели), дачные и дачно-строительные кооперативы, юридические лица и религиозные организации.

При этом национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» и государственная энергогенерирующая компания «Укргидроэнерго» продолжат продавать электроэнергию государственному предприятию «Гарантированный покупатель» по 150 гривен/МВт-ч, которую предприятие направит на нужды населения.