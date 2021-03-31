Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко обратилась к главе облсовета Анне Замазеевой созвать заседание депутатской комиссии по вопросам здравоохранения, на которой заслушать отчет от чиновников облгосадминистрации о мероприятиях в связи с распространением коронавирусного заболевания COVID-19.

Копию соответствующего обращения депутат опубликовала на своей странице в Facebook.

«В последнее время в области сложилась крайне сложная ситуация с коронавирусным заболеванием. С недавних пор Николаевская область заходится в «красной зоне». Большое количество людей, больных на коронавирус, не имеют возможности лечиться в лечебных учреждениях в связи с тем, что они переполнены. Люди вынуждены лечиться дома, что часто приводит к тяжелым последствиям», - пишет депутат.

Татьяна Демченко также отметила, что медики, которые работают с коронавирусными больными, не получают доплат тех размерах, которые предусмотрены приказом МОЗ от 2 апреля 2020 года №768.

«Денег не хватает даже на зарплату медикам областной инфекционной больницы, что подтверждается письмом №216/04 от 15 марта 2021 года от главного врача больницы Светланы Федоровой», - написала Татьяна Демченко.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине за 29 марта зарегистрировано 287 новых случаев COVID-19 и 18 смертей.