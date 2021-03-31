За прошедшие сутки, 30 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины от COVID-19 получили 850 человек, всего с начала кампании вакцинации прививку сделали уже 7739 николаевцев.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

В целом по Украине против коронавируса за сутки привито 18 тысяч 668 человек. Всего с начала кампании по иммунизации - 231 тысяча 566 человек.

За 30 марта было сделано на 4235 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 168 мобильных бригад по иммунизации и 771 пункт прививок.

Больше всего прививок за 30 марта сделано в Киеве - 1720, за весь период вакцинации - также в Киеве - 17 тысяч 289 прививок.

Вакцинация в стране началась 24 февраля. Она будет проходить в 5 этапов. На первом этапе прививку получат медицинские работники ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов для людей пожилого возраста и военные на фронте. Все прививки добровольные и бесплатные.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 226 человек, зафиксировано 407 летальных случаев, 6405 пациентов выздоровели.