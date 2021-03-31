В Украине дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, в том числе после достижения ими 23 лет, смогут получить жилье из жилого фонда вне очереди. Соответствующий закон ввели в действие 31 марта.
Документ 30 декабря опубликовали в издании «Голос Украины».
Он вступил в силу на следующий день, а в действие его ввели спустя три месяца, пишет РБК-Украина.
«Лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, после достижения 23 лет не теряют право на внеочередное получение жилого помещения или, по их желанию, — денежной компенсации», — говорится в документе.
Получить жилье или компенсацию они могут при условии, что находятся на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на момент достижения 23-летия.
Закон предусматривает, что сирот должны обеспечить социальным или арендованным жильем до предоставления благоустроенного жилого помещения для постоянного проживания.
Он также регулирует и постановку на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, местом происхождения которых являются населенные пункты временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и Севастополе.
Напомним, что в Украине более 20 тысяч детей-сирот в Украине нуждаются в жилье.
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В Украине дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, в том числе после достижения ими 23 лет, смогут получить жилье из жилого фонда вне очереди. Соответствующий закон ввели в действие 31 марта.
Документ 30 декабря опубликовали в издании «Голос Украины».
Он вступил в силу на следующий день, а в действие его ввели спустя три месяца, пишет РБК-Украина.
«Лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, после достижения 23 лет не теряют право на внеочередное получение жилого помещения или, по их желанию, — денежной компенсации», — говорится в документе.
Получить жилье или компенсацию они могут при условии, что находятся на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на момент достижения 23-летия.
Закон предусматривает, что сирот должны обеспечить социальным или арендованным жильем до предоставления благоустроенного жилого помещения для постоянного проживания.
Он также регулирует и постановку на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, местом происхождения которых являются населенные пункты временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и Севастополе.
Напомним, что в Украине более 20 тысяч детей-сирот в Украине нуждаются в жилье.