Первый заместитель главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов сказал, что в государственном бюджете в этом году очень мало средств. Привлечь даже их Николаевская область не может, поскольку у нее нет готовой проектно-сметной документации на объекты реконструкции и развития.
Об этом он сказал в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
— В Государственном бюджете в этом году очень незначительные средства, но, чтобы их привлечь, провели анализ в феврале — нет подо что. То есть готовых проектов нет. Некоторые есть, но они устаревшие, нужно проводить корректировку. Нужна нормальная проектная документация под реконструкцию и развитие — этого тоже нет, — отметил Георгий Решетилов.
Ранее глава ОГА Виталий Ким сообщил, что Дом офицеров флота в Николаеве не включили в проект президента Владимира Зеленского «Большая реставрация», потому что на него не сделана проектно-сметная документация, а представители местной власти не определились с тем, что там должно размещаться.
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Первый заместитель главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов сказал, что в государственном бюджете в этом году очень мало средств. Привлечь даже их Николаевская область не может, поскольку у нее нет готовой проектно-сметной документации на объекты реконструкции и развития.
Об этом он сказал в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
— В Государственном бюджете в этом году очень незначительные средства, но, чтобы их привлечь, провели анализ в феврале — нет подо что. То есть готовых проектов нет. Некоторые есть, но они устаревшие, нужно проводить корректировку. Нужна нормальная проектная документация под реконструкцию и развитие — этого тоже нет, — отметил Георгий Решетилов.
Ранее глава ОГА Виталий Ким сообщил, что Дом офицеров флота в Николаеве не включили в проект президента Владимира Зеленского «Большая реставрация», потому что на него не сделана проектно-сметная документация, а представители местной власти не определились с тем, что там должно размещаться.