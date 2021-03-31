Глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко заявила, что правительство должно предоставить квоту для Киева на прямую закупку вакцин от коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба «Европейской солидарности».
Марина Порошенко отметила, что столица нуждается в 4 миллионах доз вакцин, и в бюджете Киева на вакцину предусмотрены 140 миллионов гривен. Однако купить их местная власть не может, а центральная не обеспечила необходимые контракты с производителями.
— У нас сложилась патовая ситуация. В первую очередь, это вопрос личной ответственности руководства государства. Когда еще в прошлом году главы правительств и президенты многих стран непосредственно занимались заключением контрактов на приобретение государствами вакцин, украинская власть решала, как использовать Сovid-фонд на так называемое «Большое строительство». И когда некоторые страны уже начали прививки, а украинцы начали остро ставить вопрос: «Так где же вакцина?», Наше правительство только начало о чем-то договариваться, — сказала Марина Порошенко.
Она добавила, что на внутреннем рынке вакцину купить невозможно, потому что ограниченное количество, которое было законтрактовано правительством, завозится через фирмы-прокладки.
— «Европейская Солидарность» потребует от правительства выделения квот для Киева на закупку вакцин непосредственно у производителя. Ведь 140 миллионов гривен — это возможность закупки около миллиона доз вакцин. Кстати, на днях «Рейтерс» сообщил, что одной из известных компаний уже разрабатываются лекарства от коронавируса, которые проходят конечную стадию испытания. И я бы здесь рекомендовала Кабинету министров хоть на этот раз не упустить время и срочно начать переговоры с этой компанией, — резюмировала она.
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Глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко заявила, что правительство должно предоставить квоту для Киева на прямую закупку вакцин от коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба «Европейской солидарности».
Марина Порошенко отметила, что столица нуждается в 4 миллионах доз вакцин, и в бюджете Киева на вакцину предусмотрены 140 миллионов гривен. Однако купить их местная власть не может, а центральная не обеспечила необходимые контракты с производителями.
— У нас сложилась патовая ситуация. В первую очередь, это вопрос личной ответственности руководства государства. Когда еще в прошлом году главы правительств и президенты многих стран непосредственно занимались заключением контрактов на приобретение государствами вакцин, украинская власть решала, как использовать Сovid-фонд на так называемое «Большое строительство». И когда некоторые страны уже начали прививки, а украинцы начали остро ставить вопрос: «Так где же вакцина?», Наше правительство только начало о чем-то договариваться, — сказала Марина Порошенко.
Она добавила, что на внутреннем рынке вакцину купить невозможно, потому что ограниченное количество, которое было законтрактовано правительством, завозится через фирмы-прокладки.
— «Европейская Солидарность» потребует от правительства выделения квот для Киева на закупку вакцин непосредственно у производителя. Ведь 140 миллионов гривен — это возможность закупки около миллиона доз вакцин. Кстати, на днях «Рейтерс» сообщил, что одной из известных компаний уже разрабатываются лекарства от коронавируса, которые проходят конечную стадию испытания. И я бы здесь рекомендовала Кабинету министров хоть на этот раз не упустить время и срочно начать переговоры с этой компанией, — резюмировала она.