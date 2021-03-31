Глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко заявила, что правительство должно предоставить квоту для Киева на прямую закупку вакцин от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба «Европейской солидарности».

Марина Порошенко отметила, что столица нуждается в 4 миллионах доз вакцин, и в бюджете Киева на вакцину предусмотрены 140 миллионов гривен. Однако купить их местная власть не может, а центральная не обеспечила необходимые контракты с производителями.

— У нас сложилась патовая ситуация. В первую очередь, это вопрос личной ответственности руководства государства. Когда еще в прошлом году главы правительств и президенты многих стран непосредственно занимались заключением контрактов на приобретение государствами вакцин, украинская власть решала, как использовать Сovid-фонд на так называемое «Большое строительство». И когда некоторые страны уже начали прививки, а украинцы начали остро ставить вопрос: «Так где же вакцина?», Наше правительство только начало о чем-то договариваться, — сказала Марина Порошенко.

Она добавила, что на внутреннем рынке вакцину купить невозможно, потому что ограниченное количество, которое было законтрактовано правительством, завозится через фирмы-прокладки.