В Украине в ближайшее время может появиться больше платных парковок. В частности, Кабинет министров передает на места полномочия по их обустройству.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет РБК-Украина.

— Сегодня мы рассмотрим проект Министерства развития общин и территорий, который является частью реформы децентрализации. Предусматривается, что общины получат дополнительные возможности по обустройству платных парковочных площадок с применением безналичных форм оплаты, — отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, предлагается внедрение возможности оплаты парковки в терминалах, банковских автоматах и комплексах самообслуживания.

— Правительство дает местной власти все инструменты, чтобы создать соответствующую систему по лучшим европейским стандартам, — добавил министр.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич поручил проработать вопрос обустройства платных парковок в городе.