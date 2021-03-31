В Украине в ближайшее время может появиться больше платных парковок. В частности, Кабинет министров передает на места полномочия по их обустройству.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет РБК-Украина.
— Сегодня мы рассмотрим проект Министерства развития общин и территорий, который является частью реформы децентрализации. Предусматривается, что общины получат дополнительные возможности по обустройству платных парковочных площадок с применением безналичных форм оплаты, — отметил Денис Шмыгаль.
По его словам, предлагается внедрение возможности оплаты парковки в терминалах, банковских автоматах и комплексах самообслуживания.
— Правительство дает местной власти все инструменты, чтобы создать соответствующую систему по лучшим европейским стандартам, — добавил министр.
Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич поручил проработать вопрос обустройства платных парковок в городе.
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В Украине в ближайшее время может появиться больше платных парковок. В частности, Кабинет министров передает на места полномочия по их обустройству.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет РБК-Украина.
— Сегодня мы рассмотрим проект Министерства развития общин и территорий, который является частью реформы децентрализации. Предусматривается, что общины получат дополнительные возможности по обустройству платных парковочных площадок с применением безналичных форм оплаты, — отметил Денис Шмыгаль.
По его словам, предлагается внедрение возможности оплаты парковки в терминалах, банковских автоматах и комплексах самообслуживания.
— Правительство дает местной власти все инструменты, чтобы создать соответствующую систему по лучшим европейским стандартам, — добавил министр.
Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич поручил проработать вопрос обустройства платных парковок в городе.