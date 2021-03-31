Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в ходе визита в Сербии выступил за ускорение процесса расширения Европейского союза. Чехия также будет настаивать на этом во время председательства Португалии в Совете ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, в Белграде Томаш Петршичек обсудил с сербскими чиновниками, включая президента Вучича и премьер-министра Ану Брнабич, главным образом вопросы развития взаимной торговли, поддержки регионального сотрудничества, продвижение Сербии к ЕС, развития пандемии и восстановления туризма.

— Что касается расширения, то мы хотим дать этому новый импульс во время председательства Португалии (в Европейском Союзе, — прим.), — заявил министр.

Он также отметил, что «сотрудничество с Западными Балканами и их будущая интеграция в ЕС является одним из приоритетов внешней политики Чехии», но «реформы нужно продолжать».

Напомним, что вступление Украины в Евросоюз поддерживают 49% украинцев, тогда как к членству в НАТО стремятся поменьше — 41%.