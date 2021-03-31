США получили от Судана компенсацию в размере 335 миллионов долларов для семей жертв нескольких террористических атак, благодаря которой Вашингтон исключил эту страну из списка спонсоров терроризма.

Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен, пишет «Интерфакс-Украина».

«Мы рады объявить, что США получили $335 млн от Судана в качестве компенсации за жертв взрывов в американских посольствах в Кении и Танзании в 1988 году и (атаки — ИФ) на эсминце «Коул» в 2000 году, а также за убийство сотрудника Агентства США по международному развитию (АМР) Джона Гранвилля в 2008 году», — говорится в заявлении Энтони Блинкена.

Энтони Блинкен отметил, что теперь в отношениях Судана и США может начаться новая глава.

Вашингтон официально исключил Судан из списка стран-спонсоров терроризма в декабре прошлого года. В списке остались Сирия, Иран и КНДР, а с января 2021 года к ним присоединилась Куба. Люди или государства, ведущие торговлю со странами-спонсорами терроризма, сами рискуют подпасть под санкции США.