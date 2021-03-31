Отставка главных военачальников происходит по мере того, как президент Бразилии теряет популярность среди избирателей. Во вторник, 30 марта, министерство обороны Бразилии объявило о коллективном уходе трех высокопоставленных начальников.

Об этом пишет LeMonde.

В частности, отставка касается командующего военно-морским флотом Илькеса Барбозы, командующего ВВС Антонио Карлоса Бермудеса, но прежде всего главнокомандующего армией генерала Эдсона Леала Пухоля. Это прямая реакция на большие перестановки в правительстве, объявленные в понедельник 29 марта.

Также президент Жаир Болсонару сменил шесть своих министров. Среди отставок был и уход министра обороны Фернандо Азеведо де Силвы. LeMonde отмечает, что известие об уходе этого уважаемого и влиятельного генерала, считающегося одной из немногих прагматичных фигур власти в Бразилиа, вызвало удивление и гнев у многих сотрудников.

Военные, которые заполучили в свои руки почти половину портфелей правительства, вице-президента и около 6 тысяч ключевых должностных постов в Бразилии хорошо интегрировались в вертикаль президентской власти. Одной из причин отставки всемогущего главы оборонного ведомства могло стать его нежелание публично поддерживать все заявления президента Жаира Болсанару.

— Глава государства был недоволен и хотел, чтобы сотрудники стали более активно участвовать в его публичной поддержке. Устроив молниносные отставки, он хотел продемонстрировать силу, — истолковывает непопулярные решения бразильский генерал и бывший соратник президента Пауло Шагас.

Напомним, президент Жаир Болсонару считал, что бразильские военные могут помешать лесорубам и поджигателям уничтожить обширные участки тропических лесов Амазонки. Агенты по охране окружающей среды, правительственные чиновники и другие люди, близкие к этой сфере, рассказали Reuters, почему это не удалось.