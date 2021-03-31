Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку в тюрьме: он отказывается принимать пищу, пока его не осмотрит врач, поскольку его ноги теряют чувствительность.
Об этом уведомляет РБК-Украина.
— Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает, — отметил Алексей Навальный.
Напомним, ранее адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального сообщали об ухудшении здоровья российского оппозиционера.
По их словам, Алексея Навального обследовали, но о диагнозе и необходимом лечении информации нет, а его состояние называли «крайне неблагополучным».
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Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку в тюрьме: он отказывается принимать пищу, пока его не осмотрит врач, поскольку его ноги теряют чувствительность.
Об этом уведомляет РБК-Украина.
— Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает, — отметил Алексей Навальный.
Напомним, ранее адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального сообщали об ухудшении здоровья российского оппозиционера.
По их словам, Алексея Навального обследовали, но о диагнозе и необходимом лечении информации нет, а его состояние называли «крайне неблагополучным».