Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку в тюрьме: он отказывается принимать пищу, пока его не осмотрит врач, поскольку его ноги теряют чувствительность.

Об этом уведомляет РБК-Украина.

— Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает, — отметил Алексей Навальный.

Напомним, ранее адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального сообщали об ухудшении здоровья российского оппозиционера.

По их словам, Алексея Навального обследовали, но о диагнозе и необходимом лечении информации нет, а его состояние называли «крайне неблагополучным».