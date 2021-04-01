Народный депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко, который вместе с коллегами по фракции приехал на округ № 87, где проходят довыборы в Верховную Раду, отметился скандальным поведением.

Об этом сообщает движение «Чесно».

В частности, Николай Тищенко перепутал Прикарпатье с Закарпатьем. Он также требовал у журналистов их удостоверения, которые изымал, «проверял на подлинность», требовал паспорта.

Нардеп проводил «обыск людей с целью поиска оружия».

— Тищенко кричал, что он — народный депутат. Обвинял (кандидата в депутаты Александра, — прим.) Шевченко в сепаратизме, требовал извинений и встать перед ним на колени, — отметили активисты движения.

После этого Александра Шевченко удалили с избирательного участка, хотя тот не реагировал на провокации Николая Тищенко, добавили в «Чесно».

— В отличие от Тищенко, Шевченко — субъект избирательного процесса и имеет право находиться на ОИК и контролировать процесс подсчета голосов, — подчеркнули активисты.

Напомним, бывший директор курорта Буковель Александр Шевченко и спортсмен Василий Вирастюк заявили, что побеждают на довыборах в Верховную Раду в округе № 87 в Ивано-Франковской области.