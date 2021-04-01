Сын президента США Хантер Байден написал в своих мемуарах в книге Beautiful Things, что, если бы ему представилась такая возможность, он не стал бы снова входить в совет директоров украинской газовой компании Burisma.

Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на The Washington Post.

По словам Байдена-младшего, деньги, которые он заработал от компании Burisma, помогли разжечь у него алкогольную и наркотическую зависимость, которая подорвала его отношения с семьей и деловую карьеру.

Хантер Байден признает, что политическая карьера отца помогла ему, но утверждает, что ни он, ни его отец не сделали ничего противозаконного, особенно в том, что касается Burisma. В Белом доме отказались комментировать книгу.

Отметим, что Хантер Байден в 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому и во времена генпрокурора Виктора Шокина была объектом нескольких уголовных дел.

Напомним, действующий глава Белого дома Джо Байден подтвердил, что намерен баллотироваться на пост президента США на выборах в 2024 году.