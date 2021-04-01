Чешская Республика, Словения и Австрия отказываются поддержать решение ЕС направить дополнительные 3 миллиона доз прививок Pfizer странам, которые вакцинировали меньше всего населения в процентном соотношении.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно предложению, Болгария, Хорватия, Эстония, Латвия и Словакия получат дополнительные 3 миллиона доз, в то время как оставшиеся 7 миллионов из партии будут распределены между оставшимися 27 странами-членами в зависимости от численности населения.

Два дипломата заявили, что переговоры в течение последних недель иногда сопровождались взаимными обвинениями.

Пять стран, которые получат дополнительные дозы, отказались от покупки прививок Pfizer в начале кампании вакцинации, решив заказать больше доз более дешевой AstraZeneca. Pfizer выполнила свои обязательства по поставке, в то время как AstraZenecа отправила в ЕС только 30 миллионов из первоначально обещанных 120 миллионов доз в первом квартале 2021 года.

Австрия, которая выступала за механизм перераспределения, не получит никаких дополнительных доз в соответствии с планом, потому что ее заказы не связаны полностью с дефицитом AstraZenecа, и страна не так сильно отстает в вакцинации, как другие.

По словам официальных лиц, в случае невозможности достичь соглашения все 10 миллионов доз, а также еще 100 миллионов уколов Pfizer, которые должны быть поставлены во втором квартале этого года, будут пропорционально распределены между всеми 27 государствами-членами ЕС. По словам одного из официальных лиц, переговоры продолжаются в четверг, 1 апреля, и может быть проведено коллективное голосование, чтобы подавить сопративление Чехии, Австрии и Словении большинством.

Канцлер Австрии Себастьян Курц пытался вынести этот вопрос на встречу лидеров ЕС на прошлой неделе, но после нескольких часов бесплодных дискуссий вопрос был отправлен обратно на форум европейских послов в Брюсселе, чтобы его доработали.

Во время предыдущего раунда переговоров в среду, 31 апреля, группе послов сказали, что представленное предложение о перераспределении является единственным доступным вариантом и что без соглашения государства-члены начнут размещать свои заказы на предстоящие 100 миллионов доз к 9 апреля. И тогда вакцины будут распределены на пропорциональной основе.

Напомним, австрийские власти приостановили прививки партией вакцины против COVID-19 от AstraZeneca в качестве меры пресечения при расследовании смерти одного человека и болезни другого после прививок.