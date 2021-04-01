Правительство Польши разрабатывает документ по иммиграционной политике, облегчающий трудоустройство иностранцев.

Об этом сообщает Корреспондент.

Министр развития, труда и технологий Польши Ярослав Годин отметил, что стране нужно больше сотрудников для экономического развития.

— Если мы хотим как можно скорее вернуться на путь динамичного экономического развития, нам, несомненно, понадобится больше сотрудников, — сказал Ярослав Говин.

По его словам, также будет предложен налоговый механизм, стимулирующий людей, уже достигших пенсионного возраста, продолжать работать.

— Мы также завершаем подготовку документа в министерстве, который будет формой продуманной миграционной политики. Он будет включать пакет инструментов, облегчающих трудоустройство иностранцев в отраслях, в которых явно не хватает польского труда, — добавил министр.

Ранее сообщалось, что несмотря на коронакризис, количество открывших свой бизнес в Польше украинцев выросло на 20% за 2020 год.