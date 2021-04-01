В 2018 году Печерский районный суд Киева признал законным предоставление Генпрокуратуре доступа к биллингу звонков и смс-сообщений журналистки Схем» «Натальи Седлецкой в период с июля 2016 по ноябрь 2017. Расследователь подала жалобу на действия следствия в ЕСПЧ и одержала полную победу — государство обязано выплатить компенсацию.

Об этом передают «Ґрати».

Апелляционная жалоба Натальи Седлецкой на решение Печерского районного суда Киева не помогла обжаловать постановление, и тогда она обратилась с иском в Европейский суд по правам человека. Журналистка просила суд остановить сбор данных с ее телефона.

Теперь суд признал, что действия украинской власти несли угрозу раскрытия источников журналистки, которая проводит антикоррупционные расследования. Согласно решению ЕСПЧ, правительство нарушило этим статью 10 Конвенции о защите прав человека (свобода выражения мнения).

— Приведенные национальными судами причины вмешательства в права заявительницы в соответствии со статьей 10 были недостаточными, чтобы продемонстрировать, что вмешательство было пропорциональным и соответствовало насущной потребности общества, — отметили в инстанции.

Решение в пользу журналистки судьи ЕСПЧ приняли единогласно. Они постановили, что страна-ответчик, то есть Украина, должна возместить ей 2350 евро (примерно 76 тысяч гривен) судебных и юридических расходов и 4500 евро (147 тысяч гривен) в качестве моральной компенсации.

Напомним, Европейский суд по правам человека ввел временный запрет на доступ к любой информации с телефона главного редактора программы журналистских расследований Схемы: коррупция в деталях Натальи Седлецкой.