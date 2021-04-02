Украина и Канада готовятся к новому этапу переговоров с Ираном по делу сбитого иранскими военными самолета «Международных авиалиний Украины».

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, об этом шла речь во время телефонного разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с канадским коллегой Марком Гарно.

— Собеседники скоординировали дальнейшие действия по формированию общей позиции к следующему этапу переговоров с Ираном относительно сбития рейса «Международных авиалиний Украины» PS752. Стороны подтвердили неизменный приоритет достижения справедливости для жертв и их родственников, обеспечения неотвратимости наказания виновных в этой трагедии, — говорится в сообщении.

Отдельной темой разговора стала дальнейшая работа новосозданной украинско-канадской рабочей группы по вопросам мобильности.

Напомним, в феврале Иран завершил расследование по подозреваемым в авиакатастрофе МАУ.

В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находились лишь трое фигурантов.