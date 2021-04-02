Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в случае, если в городе сохраниться негативная тенденция с ростом количества больных коронавирусным заболеванием COVID-19, врачам придется выбирать, кому жить, поскольку больницы уже переполнены.

Об этом мэр заявил вчера, 1 апреля, во время прямого эфира в социальных сетях, - пишут НикВести.

— Наши больницы переполнены. К чему это может привести? Это может привести к тому, что чем больше тяжелобольных людей будет попадать в больницу - тем меньше будет свободных коек, а также коек, оборудованных кислородом. Это значит, что врачам нужно будет выбирать, кому жить, а кому фактически не иметь возможности дышать кислородом и умирать. Для того, чтобы это не произошло, происходят эти мероприятия, - сказал Александр Сенкевич.

Он сообщил, что 1 апреля Министерство здравоохранения обновило показатели по эпидемической ситуации. В Николаевской области превышен эпидпорог почти на 20%. Показатель уровня госпитализациии составляет выше 108 человек на 100 тысяч населения при максимуме 60. Загруженность коек с кислородом у нас составляет почти 70% при норме 65%.

— Зонирование обновляют каждый четверг, и если до 8 апреля нас не переведут в «оранжевую» зону, то локдаун продлится еще как минимум 2 недели. Что это значит? Это значит, что у нас все очень плохо. Если мы говорим о динамике, то динамика людей, которых госпитализируют, больше, чем тех, которых выписывают. Это значит, что наши больницы постепенно переполняются, наш областной тубдиспансер тоже заполняется людьми. Туда сформированы дополнительные бригады, - рассказал Александр Сенкевич.

Напомним, в Николаеве будут продлены и ужесточены введенные ранее ограничения, связанные с нахождением в «красной» карантинной зоне.