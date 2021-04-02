Бывший президент Грузии, глава Одесской облгосадминистрации 2015-2016 годов Михеил Саакашвили обвинил народного депутата от «Слуги народа» Игоря Негулевского в том, что он якобы наживается на взятках в сфере сертификации моряков.

Об этом шла речь во время его выступления в эфире шоу «Право на власть» на канале «1+1».

По словам Михеила Саакашвили, поборы с моряков в среднем за год могут достигать 150 миллионов долларов. Политик утверждает, что за продление сертификата моряки платят от 3 до 15 тысяч долларов взятки.

Игорь Негулевский, фото: Ян Доброносов

Михеил Саакашвили заявил, что «Слуга народа» Игорь Негулевский вместе с другими коллегами препятствуют устранению коррупции в сфере сертификации моряков. В частности, по словам Михеила Саакашвили, они выступили против инициативы министра инфраструктуры Владислава Криклия об изменении системы тестирования моряков.

— Есть такой «слуга народа» — он трех слов не может связать без мата. Его выступлений никто никогда не слышал, но Негулевский кормится за счет вот этих манипуляций с Морской администрацией. Он сразу мобилизовал группу других депутатов. Негулевский — «Слуга народа», а с кем он поделит (откат, — прим.)? С Виленом Шатворяном — бывшим депутатом «Партии регионов». Партийная принадлежность не имеет значения, — заявил Михеил Саакашвили.

Напомним, ранее Игорь Негулевский раскритиковал мэра Николаева Александра Сенкевича, который с ноября прошлого года «не появлялся» в Кабинете Министров для решения вопроса с передачей аварийного Варваровского (Южнобугского) моста в государственную собственность.