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Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон высказал мнение, что ухудшения ситуации на Донбассе не предвидится.
Об этом он заявил в эфире телеканала BFM в пятницу, 2 апреля, передает Корреспондент.
Госсекретарь при Министерстве добавил, что в ведомстве отслеживают события.
— Я не считаю, что будет эскалация ситуации, но мы остаемся бдительными, — сказал Клеман Бон.
Он добавил, что в Париже рассчитывают на возобновление дискуссии в рамках нормандского формата в ближайшем времени.
— Мы надеемся, что дискуссии в рамках нормандского формата смогут возобновиться в ближайшие недели, — добавил госсекретарь.
Ранее сообщалось, что французские Rafale обновят украинский авиапарк, истребители советских времен будут списаны и заменены новейшими образцами техники.
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Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон высказал мнение, что ухудшения ситуации на Донбассе не предвидится.
Об этом он заявил в эфире телеканала BFM в пятницу, 2 апреля, передает Корреспондент.
Госсекретарь при Министерстве добавил, что в ведомстве отслеживают события.
— Я не считаю, что будет эскалация ситуации, но мы остаемся бдительными, — сказал Клеман Бон.
Он добавил, что в Париже рассчитывают на возобновление дискуссии в рамках нормандского формата в ближайшем времени.
— Мы надеемся, что дискуссии в рамках нормандского формата смогут возобновиться в ближайшие недели, — добавил госсекретарь.
Ранее сообщалось, что французские Rafale обновят украинский авиапарк, истребители советских времен будут списаны и заменены новейшими образцами техники.