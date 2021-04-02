Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон высказал мнение, что ухудшения ситуации на Донбассе не предвидится.

Об этом он заявил в эфире телеканала BFM в пятницу, 2 апреля, передает Корреспондент.

Госсекретарь при Министерстве добавил, что в ведомстве отслеживают события.

— Я не считаю, что будет эскалация ситуации, но мы остаемся бдительными, — сказал Клеман Бон.

Он добавил, что в Париже рассчитывают на возобновление дискуссии в рамках нормандского формата в ближайшем времени.

— Мы надеемся, что дискуссии в рамках нормандского формата смогут возобновиться в ближайшие недели, — добавил госсекретарь.

Ранее сообщалось, что французские Rafale обновят украинский авиапарк, истребители советских времен будут списаны и заменены новейшими образцами техники.