Пророссийские боевики из так называемых «ЛНР» и «ДНР» спешно призывают в армию местных юношей в принудительном порядке.

Об этом передает Украинский милитарный портал.

По информации издания, под знамена незаконных военных формирований «мобилизуют» 400 человек. От каждой оккупированной области требуют по 200 мужчин.

Возрастной ценз «призывников» — от 18 до 25 лет. Террористы озвучивают сроки «службы» — 6 месяцев (набор в поддерживаемые РФ бандформирования продлится до середины лета).

Ранее НикВести сообщали, что Главное управление разведки Минобороны рапортует про высокую угрозу вторжения: оккупанты готовят целый комплекс диверсий и уловок, чтобы спровоцировать ВСУ на решительный ответ. После этого РФ начнет полномасштабное наступление на Востоке под эгидой «защиты российских граждан от притеснений».