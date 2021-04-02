Две страны проведут через посредников переговоры на следующей неделе в Вене, чтобы попытаться вернуться к ядерному соглашению 2015 года.

Об этом передает New York Times.

Переговоры о том, как вернуть отношения США и Ирана соответствие с иранской ядерной сделкой 2015 года, пройдут в столице Австрии, но прямых переговоров не будет.

Президент Джозеф Байден хочет вернуться к соглашению, заключенному в то время, когда он был вице-президентом в администрации Обамы, которая установила жесткие, но временные ограничения на ядерную деятельность Ирана в обмен на снятие американских и международных санкций в отношении Тегерана.

По словам официального представителя США, косвенные переговоры в Вене между Ираном и Соединенными Штатами, проводимые лично посредников, будут направлены на согласование «дорожной карты» о том, как синхронизировать шаги для возврата к своим обязательствам, включая отмену экономических санкций США.

По словам чиновника, Соединенные Штаты не будут стремиться сохранять некоторые санкции в качестве рычагов воздействия, утверждая, что предыдущая кампания «максимального давления», которую провела администрация Трампа против Ирана, провалилась.

По словам чиновника, после того, как Иран и другие участники сделки, включая Германию, Францию, Великобританию, разработают общую дорожную карту, Иран и Соединенные Штаты в встретятся, чтобы завершить переговоры и получить то, к чему стремится каждая из сторон.

Экс-президент Дональд Трамп разорвал соглашение в мае 2018 года, назвав его «худшей сделкой, о которой когда-либо договаривались». Он вернул, а затем усилил жесткие экономические санкции против Ирана.

В ответ Иран начал обогащать уран, значительно превышающий пределы, указанные в соглашении, и построил более совершенные центрифуги для разработки ядерной бомбы.

Команда Джозефа Байдена заявила, что как только произойдет взаимное соблюдение ядерной сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий, или СВПД, Вашингтон хочет продолжить переговоры с Ираном, чтобы продлить временные ограничения в сделке и попытаться ограничить возможности Ирана в ракетной программе и военной поддержке на Ближнем Востоке таких группировок, как «Хезболла», «Хамас» и шиитские ополчения, а также сирийского лидера Башара аль-Асада.

Обе стороны пытались через европейских посредников найти способ вернуться к соглашению, не создавая политических проблем внутри страны. В июне в Иране пройдут президентские выборы и местная элита не желает обострения конфликта с США.

Хотя Иран всегда настаивал на том, что он никогда не будет стремиться к ядерному оружию, теперь считается, что страна находится всего в нескольких месяцах от накопления достаточно высокообогащенного урана для создания хотя бы одной ядерной бомбы.

В Тегеране Аббас Арагчи, иранский переговорщик по ядерным вопросам на встрече, сказал, что «возвращение США к ядерной сделке не требует никаких переговоров, и путь довольно ясен». Иран настаивал на том, что, поскольку Вашингтон был тем, кто отказался от сделки, он должен сначала вернуться к ней, прежде чем это сделает Иран.

Ранее НикВести сообщали, Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки 2015 года из-за убийства генерала Касема Сулеймани.