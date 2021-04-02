В течение пятницы ситуация на Донбассе была довольно напряженной - боевики 14 раз открывали огонь по силам ООС и гражданской инфраструктуре. Вследствие обстрелов получили ранения двое бойцов Объединенных сил и одно гражданское лицо.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

«В результате вражеских обстрелов, двое украинских воинов получили ранения. Военнослужащим оперативно оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают командование воинской части и представители ВСП», - говорится в публикации.

С начала суток было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, из которых 13 обстрелов по позициям украинских защитников и 1 обстрел гражданской инфраструктуры города Красногоровка.

Недалеко от населенного пункта Золотое-4 российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, а у Светлодарска и Новотошковского враг использовал крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем.

Неподалеку от населенных пунктов Пищевик, Красногоровка и Гнутово противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Опытное - еще и из противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации использовали противотанковые гранатометы.

В районе Красногоровки противник также совершил обстрел гражданской инфраструктуры, в результате чего гражданское лицо получило осколочное ранение. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.