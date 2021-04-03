Администрация президента США Джо Байдена отменила санкции и визовые ограничения против сотрудников Международного уголовного суда в Гааге.

О решении Байдена отменить санкции и ограничения сообщил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

— В результате были сняты санкции, введенные предыдущей администрацией в отношении прокурора МУС Фату Бенсуда и начальника отдела юрисдикции, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко, — заявил Энтони Блинкен.

В заявлении Госдепа говорится также об отмене визовых ограничений для сотрудников Международного уголовного суда.

— Эти решения отражают нашу оценку того, что принятые меры были неуместными и неэффективными, — сообщил Энтони Блинкен.

В то же время, глава Госдепа отметил, что США как и ранее не согласны с расследованиями, которые суд ведет в Афганистане и Палестине.

Напомним, в январе сообщалось, что Соединенные Штаты пересмотрят мирное соглашение, достигнутое с талибами при администрации 45-го президента Дональда Трампа. США, в частности, планируют сделать оценку того, выполнял ли Талибан свои обязательства по разрыву связей с террористическими группами.