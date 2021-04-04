Украинская делегация не будет принимать участие в переговорах в рамках трехсторонней контактной группы до тех пор, пока там в качестве стороны задействована осужденная за терроризм представительница боевиков «ДНР» Майя Пирогова.

Об этом заявил глава делегации Украины и первый президент Леонид Кравчук, пишет ЛИГА.

Он подчеркнул, что письменно обратился к модератору ОБСЕ Хайди Грау с тем, что этот человек не может участвовать в переговорах и иметь для этого отдельное окно. Также Кравчук заявил, что как только Пирогова появится на переговорах, он без объяснения причин покинет это заседание.

— Мы не будем принимать участие в переговорах в присутствии, извините на слове, человека, который осужден – есть приговор суда, это не просто какие-то надуманные вещи. Короче, Украина не будет участвовать в переговорах, если этот человек будет присутствовать в окне, – отметил глава украинской делегации.

По словам, Кравчука сейчас российская сторона утверждает, что Пирогова болеет и поэтому пока не присутствует на встречах.

В июле 218 года суд заочно приговорил Пирогову к десяти годам тюремного заключения. Ее признали виновной в создании террористической организации.