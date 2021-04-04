Космическая корпорация Швеции объявила об отмене запланированного на июнь 2021 года космического запуска в рамках проекта SCoPEx, направленного на борьбу с глобальным потеплением. Против запуска аппарата с воздушным шаром выступили экологи и ученые.
Об этом пишет Hromadske.
Цель SCoPEx заключается в исследовании технологии солнечного геоинжиниринга, что предлагает бороться с глобальным потеплением путем запуска в атмосферу объектов, которые отражали бы солнечный свет обратно. Руководит проектом группа ученых Гарвардского университета.
Как уточняют в SCoPEx, во время отмененного запуска в атмосфере не планировали ничего оставлять: речь шла только об испытаниях экспериментальной установки, оснащенной вентиляторами, которые должны были создать короткие воздушные вибрации в атмосфере.
По состоянию на сейчас исследования солнечного геоинжиниринга ограничиваются только компьютерным моделированием и лабораторными исследованиями, а отмененный запуск в рамках проекта SCoPEx должен был стать первым экспериментом в этом направлении.
Идея солнечного геоинжиниринга активно обсуждается в последние годы, отмечает The New York Times. Тогда как одни говорят о возможных непредсказуемых последствиях для региональных климатов, другие указывают, что это — сравнительно быстрый путь противодействия глобальному потеплению.
В частности, противники солнечного геоинжиниринга утверждают, что из-за него человечество может забыть о влиянии на атмосферу вредных выбросов. В то же время сторонники метода предлагают активнее его исследовать, чтобы учесть возможные недостатки.
К примеру, в марте Национальная академия наук, техники и медицины США призвала власть потратить на исследования солнечного геоинжиниринга по крайней мере 100 миллионов долларов. В целом же внимание к отрасли в Штатах в последние годы только растет, пишет NYT.
Предыдущая попытка экспериментального испытания солнечного геоинжиниринга должна была состояться в рамках проекта Spice в 2012 году. Тогда ее отменили из-за обнаруженного у некоторых из ученых конфликта интересов; но и тогда он так же подвергся критике со стороны общественности.
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Космическая корпорация Швеции объявила об отмене запланированного на июнь 2021 года космического запуска в рамках проекта SCoPEx, направленного на борьбу с глобальным потеплением. Против запуска аппарата с воздушным шаром выступили экологи и ученые.
Об этом пишет Hromadske.
Цель SCoPEx заключается в исследовании технологии солнечного геоинжиниринга, что предлагает бороться с глобальным потеплением путем запуска в атмосферу объектов, которые отражали бы солнечный свет обратно. Руководит проектом группа ученых Гарвардского университета.
Как уточняют в SCoPEx, во время отмененного запуска в атмосфере не планировали ничего оставлять: речь шла только об испытаниях экспериментальной установки, оснащенной вентиляторами, которые должны были создать короткие воздушные вибрации в атмосфере.
По состоянию на сейчас исследования солнечного геоинжиниринга ограничиваются только компьютерным моделированием и лабораторными исследованиями, а отмененный запуск в рамках проекта SCoPEx должен был стать первым экспериментом в этом направлении.
Идея солнечного геоинжиниринга активно обсуждается в последние годы, отмечает The New York Times. Тогда как одни говорят о возможных непредсказуемых последствиях для региональных климатов, другие указывают, что это — сравнительно быстрый путь противодействия глобальному потеплению.
В частности, противники солнечного геоинжиниринга утверждают, что из-за него человечество может забыть о влиянии на атмосферу вредных выбросов. В то же время сторонники метода предлагают активнее его исследовать, чтобы учесть возможные недостатки.
К примеру, в марте Национальная академия наук, техники и медицины США призвала власть потратить на исследования солнечного геоинжиниринга по крайней мере 100 миллионов долларов. В целом же внимание к отрасли в Штатах в последние годы только растет, пишет NYT.
Предыдущая попытка экспериментального испытания солнечного геоинжиниринга должна была состояться в рамках проекта Spice в 2012 году. Тогда ее отменили из-за обнаруженного у некоторых из ученых конфликта интересов; но и тогда он так же подвергся критике со стороны общественности.