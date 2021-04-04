Космическая корпорация Швеции объявила об отмене запланированного на июнь 2021 года космического запуска в рамках проекта SCoPEx, направленного на борьбу с глобальным потеплением. Против запуска аппарата с воздушным шаром выступили экологи и ученые.

Об этом пишет Hromadske.

Цель SCoPEx заключается в исследовании технологии солнечного геоинжиниринга, что предлагает бороться с глобальным потеплением путем запуска в атмосферу объектов, которые отражали бы солнечный свет обратно. Руководит проектом группа ученых Гарвардского университета.

Как уточняют в SCoPEx, во время отмененного запуска в атмосфере не планировали ничего оставлять: речь шла только об испытаниях экспериментальной установки, оснащенной вентиляторами, которые должны были создать короткие воздушные вибрации в атмосфере.

По состоянию на сейчас исследования солнечного геоинжиниринга ограничиваются только компьютерным моделированием и лабораторными исследованиями, а отмененный запуск в рамках проекта SCoPEx должен был стать первым экспериментом в этом направлении.