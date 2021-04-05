Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщили пресс-секретари правительства и президентской канцелярии Тайваня, передает официальное информагентство CNA.

О своем желании уйти в отставку Чиалун объявил в телефонном звонке премьеру Су Чжэньчану. Тот, однако, отказался обсуждать этот вопрос, а в заявлении позже президентская канцелярия отметила, что сейчас приоритетным является расследование аварии.

Позже министр подтвердил намерение уйти в отставку на пресс-конференции, добавив, что не откажется «нести бремя ответственности минимизировать причиненный трагедией вред». Он, однако, уклонился от ответа на вопрос, подал ли уже заявление об отставке.

Железнодорожная авария произошла на Тайване 2 апреля. Поезд, в котором ехали 494 пассажира и четыре члена экипажа, сошел с рельсов на въезде в тоннель на востоке территории. В результате столкновения погиб в общей сложности 51 человек (в том числе водитель поезда), еще около 200 получили ранения.

Причины железнодорожной аварии еще выясняются. Одна из версий — столкновение произошло из-за грузовика, который соскользнув со склона возле туннеля, оказавшись на пути у поезда. Его водителя задержали, а 4 апреля — отправили под стражу без права залога.

Авария произошла в день, когда на Тайване традиционно поминают погибших родственников. По свидетельству уцелевших пассажиров поезда, он был настолько переполнен людьми, что некоторые из них стояли. Это при том, что поезд способен развивать скорость до 130 км/ч.

Предварительные результаты расследования аварии должны быть представлены 7 апреля на заседании законодательного органа Тайваня, отмечает CNA.