У украинцев сильно развито осознание региональной идентичности, но в этом нет угрозы сепаратизма.
Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Дом.
— В нашей стране не существует сепаратизма как такового – самостоятельного, доморощенного. У нас существует контрабанда идеологии через границу с северной страной, которую она вкручивает в головы людей, совершает информационные атаки, ведет пропаганду, которая захлестывает сердца и умы людей – это элемент гибридной войны ... сепаратизма, как такового, у нас нет и быть не может, – сказал Алексей Резников.
По его мнению, особенность Украины состоит в том, что у ее граждан сильно развита региональная идентичность, и это нормально.
— Вот мне докладывают результаты соцопросов, а мы занимаемся в том числе и временно оккупированными территориями, и мне говорят: «Донецкий и Луганский регионы характеризуются высокоразвитой региональной идентичностью» – будто это какая-то страшилка, – рассказал Резников.
Он отметил, что региональную идентичность имеют везде в Украине и привел в пример Черкасскую, Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.
— Поэтому региональная идентичность точно есть. Ее не нужно бояться. Это не сепаратизм, – добавил вице-премьер.
Ранее Алексей Резников заявил, что Россию можно заставить прекратить агрессию, только усилив международные санкции.
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У украинцев сильно развито осознание региональной идентичности, но в этом нет угрозы сепаратизма.
Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Дом.
— В нашей стране не существует сепаратизма как такового – самостоятельного, доморощенного. У нас существует контрабанда идеологии через границу с северной страной, которую она вкручивает в головы людей, совершает информационные атаки, ведет пропаганду, которая захлестывает сердца и умы людей – это элемент гибридной войны ... сепаратизма, как такового, у нас нет и быть не может, – сказал Алексей Резников.
По его мнению, особенность Украины состоит в том, что у ее граждан сильно развита региональная идентичность, и это нормально.
— Вот мне докладывают результаты соцопросов, а мы занимаемся в том числе и временно оккупированными территориями, и мне говорят: «Донецкий и Луганский регионы характеризуются высокоразвитой региональной идентичностью» – будто это какая-то страшилка, – рассказал Резников.
Он отметил, что региональную идентичность имеют везде в Украине и привел в пример Черкасскую, Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.
— Поэтому региональная идентичность точно есть. Ее не нужно бояться. Это не сепаратизм, – добавил вице-премьер.
Ранее Алексей Резников заявил, что Россию можно заставить прекратить агрессию, только усилив международные санкции.