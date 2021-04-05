У украинцев сильно развито осознание региональной идентичности, но в этом нет угрозы сепаратизма.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Дом.

— В нашей стране не существует сепаратизма как такового – самостоятельного, доморощенного. У нас существует контрабанда идеологии через границу с северной страной, которую она вкручивает в головы людей, совершает информационные атаки, ведет пропаганду, которая захлестывает сердца и умы людей – это элемент гибридной войны ... сепаратизма, как такового, у нас нет и быть не может, – сказал Алексей Резников.

По его мнению, особенность Украины состоит в том, что у ее граждан сильно развита региональная идентичность, и это нормально.

— Вот мне докладывают результаты соцопросов, а мы занимаемся в том числе и временно оккупированными территориями, и мне говорят: «Донецкий и Луганский регионы характеризуются высокоразвитой региональной идентичностью» – будто это какая-то страшилка, – рассказал Резников.

Он отметил, что региональную идентичность имеют везде в Украине и привел в пример Черкасскую, Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.

— Поэтому региональная идентичность точно есть. Ее не нужно бояться. Это не сепаратизм, – добавил вице-премьер.

Ранее Алексей Резников заявил, что Россию можно заставить прекратить агрессию, только усилив международные санкции.