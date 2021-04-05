Лучшей гарантией для безопасности украинского государства является Вашингтонский договор 1949 года, который положил начало Североатлантическому альянсу - объединению стран «свободного и демократического мира», уверен пятый президент Украины, народный депутат (фракция «Европейская солидарность») Петр Порошенко.

— Вместе с НАТО Украина продолжает давать отпор российскому агрессору и стоит на острие восточного фланга НАТО. Уверен в том, что лучшая гарантия безопасности для Украины - это Вашингтонский договор 1949 года, - заявил Петр Порошенко в обращении, обнародованном по случаю годовщины создания НАТО в Facebook.

Он также отметил, что преодолеть вызовы, стоящие перед мировым сообществом можно только благодаря сотрудничеству и координации усилий разных стран.

— Сколько бы лет не прошло с момента создания НАТО, и как сильно не изменился бы мир, ценность совместного противодействия вызовам только возросла. Как и укрепилась вера в эффективность и действенность скоординированных международных усилий для их преодоления, - подчеркнул Петр Порошенко.

От также поздравил членов Альянса с годовщиной и поделился уверенностью в то, что рано или поздно «Украина станет неотъемлемой частью Североатлантического альянса», чему его фракция будет всячески способствовать.