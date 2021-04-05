В возрасте 69 лет в воскресенье, 4 апреля, умер главный врач Харьковской городской многопрофильной больницы № 18 Борис Менкус. Ранее он перенес COVID-19, что повлияло на его хронические болезни.

Об этом сообщил Харьковский городской совет.

Там рассказали, что в октябре прошлого года Менкус заразился коронавирусом, течение болезни было тяжелым.

«В октябре 2020 года Борис Владимирович тяжело заболел коронавирусом, который обострил его хронические заболевания, в первую очередь — сахарный диабет, от чего 4 апреля он скончался», — говорится в сообщении.