В возрасте 69 лет в воскресенье, 4 апреля, умер главный врач Харьковской городской многопрофильной больницы № 18 Борис Менкус. Ранее он перенес COVID-19, что повлияло на его хронические болезни.
Об этом сообщил Харьковский городской совет.
Там рассказали, что в октябре прошлого года Менкус заразился коронавирусом, течение болезни было тяжелым.
«В октябре 2020 года Борис Владимирович тяжело заболел коронавирусом, который обострил его хронические заболевания, в первую очередь — сахарный диабет, от чего 4 апреля он скончался», — говорится в сообщении.
Борис Менкус проработал в больнице 43 года. У него остались семья и двое сыновей, младший — студент Харьковского национального медуниверситета.
Борис Менкус родился 28 ноября 1951 года в Полтавской области. В 1978 году окончил Харьковский медицинский институт и начал работать в городской больнице № 18 хирургом. В 1979-м получил должность начмеда, в 2005 году стал главным врачом медицинского учреждения.
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В возрасте 69 лет в воскресенье, 4 апреля, умер главный врач Харьковской городской многопрофильной больницы № 18 Борис Менкус. Ранее он перенес COVID-19, что повлияло на его хронические болезни.
Об этом сообщил Харьковский городской совет.
Там рассказали, что в октябре прошлого года Менкус заразился коронавирусом, течение болезни было тяжелым.
«В октябре 2020 года Борис Владимирович тяжело заболел коронавирусом, который обострил его хронические заболевания, в первую очередь — сахарный диабет, от чего 4 апреля он скончался», — говорится в сообщении.
Борис Менкус проработал в больнице 43 года. У него остались семья и двое сыновей, младший — студент Харьковского национального медуниверситета.
Борис Менкус родился 28 ноября 1951 года в Полтавской области. В 1978 году окончил Харьковский медицинский институт и начал работать в городской больнице № 18 хирургом. В 1979-м получил должность начмеда, в 2005 году стал главным врачом медицинского учреждения.