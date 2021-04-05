За прошедшие сутки, 4 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от населенного пункта Южное, противник открывал огонь в сторону наших позиций с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

С начала текущих суток, 5 апреля, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.