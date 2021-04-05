За прошедшие сутки, 4 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от населенного пункта Южное, противник открывал огонь в сторону наших позиций с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
С начала текущих суток, 5 апреля, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.
Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
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За прошедшие сутки, 4 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от населенного пункта Южное, противник открывал огонь в сторону наших позиций с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
С начала текущих суток, 5 апреля, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.
Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.