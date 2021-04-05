В мире, по состоянию на утро 5 апреля, зафиксировано более 131,9 миллионов случаев заражения коронавирусом, из них - свыше 2,8 миллионов летальных, выздоровели более 106,2 миллиона человек.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ. Согласно этим данным, в мире выявлено 131 915 253 случая COVID-19, в частности 2 865 967 - летальных, выздоровели 106 200 105 человек. Лидерами по количеству случаев COVID-19 в мировой статистике являются США (31 420 331), Бразилия (12 984 956), Индия (12 587 920), Франция (4 822 470), Россия (4 580 894), Великобритания (4 359 388). Коронавирус зафиксировали в 219 странах и территориях. Украина занимает 16 место в общей статистике.