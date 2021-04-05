Бывший заместитель Николаевского городского головы Александр Омельчук стал советником генерального директора ЧАО «Николаевская ТЭЦ».

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

«Недавно дружный коллектив Николаевской ТЭЦ пополнился новым сотрудником. Мы рады приветствовать в нашей команде в должности советника генерального директора бывшего заместителя Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александра Омельчука», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в функциональные обязанности Александра Омельчука входят взаимоотношения ТЭЦ с городской и областной властью, а также решение проблемных вопросов со смежными теплогенерирующими предприятиями.

«Уверены, что энергия и опыт Александра Андреевича помогут нашему предприятию наладить стабильные взаимоотношения с представителями органов власти, основанные на взаимоуважении и учете интересов всех заинтересованных сторон», — написали в ТЭЦ.

Напомним, в 2016 году вице-мэром Николаева по вопросам энергоэффективности был назначен представитель партии «Оппозиционный блок» Александр Омельчук.

Позже глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов заявил, что представители партии, которые были назначены на должности в исполнительные органы мэрии или в коммунальные предприятия, больше не являются активными членами «Оппоблока».