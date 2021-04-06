Вооруженные силы Украины объявили в южных приграничных районах страны сборы подразделений территориальной обороны.
Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.
Указывается, что основными целями сборов являются — совершенствование уровня умений и практических навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, повышение индивидуальных навыков военнослужащих по выполнению определенных задач на реальных объектах.
Во время сборов подразделения теробороны будут готовить к выполнению задач:
Войска территориальной обороны – это резервный компонент Вооруженных сил Украины, предназначенный для территориальной обороны.
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Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
Вооруженные силы Украины объявили в южных приграничных районах страны сборы подразделений территориальной обороны.
Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.
Указывается, что основными целями сборов являются — совершенствование уровня умений и практических навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, повышение индивидуальных навыков военнослужащих по выполнению определенных задач на реальных объектах.
Во время сборов подразделения теробороны будут готовить к выполнению задач:
Войска территориальной обороны – это резервный компонент Вооруженных сил Украины, предназначенный для территориальной обороны.