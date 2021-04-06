Вооруженные силы Украины объявили в южных приграничных районах страны сборы подразделений территориальной обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

Указывается, что основными целями сборов являются — совершенствование уровня умений и практических навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, повышение индивидуальных навыков военнослужащих по выполнению определенных задач на реальных объектах.

Во время сборов подразделения теробороны будут готовить к выполнению задач:

по охране и защите административной границы с АР Крым, прикрытие десантно-доступных участков побережья

выполнении задач по контролю населенных пунктов, по охране органов государственной власти, усилению охраны критических объектов, мостов, несение службы на блокпостах

борьба с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями.

Войска территориальной обороны – это резервный компонент Вооруженных сил Украины, предназначенный для территориальной обороны.