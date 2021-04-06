Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил заявил, что собирается выпить пива в пабе после ослабления локдауна в стране.
Об этом сообщает Reuters.
— В понедельник 12-го (апреля) я сам пойду в паб и осторожно, но необратимо поднесу пинту пива к губам, — сказал Борис Джонсон.
С 12 апреля в Великобритании должны возобновить работу все магазины, спортивные залы, парикмахерские, пабы и другие общественные пространства.
Джонсон также заявил, что правительство надеется на возобновлении зарубежных туристических поездок с 17 мая, но пока не может гарантировать это.
С 17 мая планируют открыть рестораны, гостиницы и кинотеатры, гражданам разрешат встречаться в помещениях.
В Британии обнаружили более 4,3 милилонов случаев заражения коронавирусом, от последствий заболевания умерло 2,8 миллионов человек.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил заявил, что собирается выпить пива в пабе после ослабления локдауна в стране.
Об этом сообщает Reuters.
— В понедельник 12-го (апреля) я сам пойду в паб и осторожно, но необратимо поднесу пинту пива к губам, — сказал Борис Джонсон.
С 12 апреля в Великобритании должны возобновить работу все магазины, спортивные залы, парикмахерские, пабы и другие общественные пространства.
Джонсон также заявил, что правительство надеется на возобновлении зарубежных туристических поездок с 17 мая, но пока не может гарантировать это.
С 17 мая планируют открыть рестораны, гостиницы и кинотеатры, гражданам разрешат встречаться в помещениях.
В Британии обнаружили более 4,3 милилонов случаев заражения коронавирусом, от последствий заболевания умерло 2,8 миллионов человек.