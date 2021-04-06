Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил заявил, что собирается выпить пива в пабе после ослабления локдауна в стране.

Об этом сообщает Reuters.

— В понедельник 12-го (апреля) я сам пойду в паб и осторожно, но необратимо поднесу пинту пива к губам, — сказал Борис Джонсон.

С 12 апреля в Великобритании должны возобновить работу все магазины, спортивные залы, парикмахерские, пабы и другие общественные пространства.

Джонсон также заявил, что правительство надеется на возобновлении зарубежных туристических поездок с 17 мая, но пока не может гарантировать это.