Запорожский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение о признании русского языка региональным на территории области, принятое Запорожским областным советом в 2012 году.

Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

— Наконец-то отменено решение о признании русского языка региональным на территории Запорожской области. В частности, 24 марта 2021 года Запорожским окружным административным судом принято решение о признании противоправным и недействительным решения облсовета от 16.08.2012 № 2 «О мерах, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, предусмотренных законом Украины «Об основах государственной языковой политики», на территории Запорожской области, — написал Тарас Креминь.

Языковой омбудсмен отметил, что решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела.

Ранее Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой выяснить, почему в Николаеве до сих пор действует решение городского совета «О предоставлении русскому языку статуса регионального».