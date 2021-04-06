Политическая сила «Ликуд» премьер-министра Беньямина Нетаньяху, набравшая большинство на парламентских выборах, пытается создать коалицию с другими партиями, но сформировать парламентское большинство пока не получается.

Об этом пишет South China Morning Post.

Если ни Беньямин Нетаньяху, ни его соперники не смогут сформировать правительство, избирателей могут снова попросить проголосовать.

Выборы 23 марта, четвертые за последние два года в Израиле, не предоставили ни одному кандидату парламентского большинства в 120 депутатов.

В понедельник, 5 апреля, президент Реувин Ривлин провел традиционный раунд консультаций после выборов в Израиле, чтобы получить рекомендации от представителей партий о том, кого они хотят объединиться в правительстве.

Он сказал, что его консультации «заставляют думать, что ни у одного кандидата нет реальных шансов сформировать правительство, пользующееся доверием Кнессета», добавив, что предоставление полномочий Нетаньяху было «непростым решением с моральной и этической точки зрения».

— Я знаю позицию многих, согласно которой президент не должен отдавать эту роль кандидату, которому предъявлено уголовное обвинение (Нетаньяху обвиняют в коррупции), но в соответствии с законом и решением судов премьер-министр может продолжать исполнять свои обязанности, даже если ему предъявлены обвинения, — сказал президент Израиля.

Лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид отреагировал на это заявление, признав, что «президент выполнил свой долг и у него не было выбора».

— Но передача мандата Нетаньяху — это позор, который очерняет Израиль и позорит наш статус законопослушного государства, — добавил он.

У Беньямина Нетаньяху теперь есть 28 дней на формирование правительства, срок, который может быть продлено еще на две недели. Чтобы заполучить большинство в 61 место в Кнессете, ему, вероятно, понадобится поддержка его бывшего протеже, религиозного фундаменталист Нафтали Беннета, чья партия «Ямина» контролирует семь мест.

Премьер-министру, вероятно, также потребуется поддержка консервативной исламской партии Раам.

Ее лидер Мансур Аббас сказал, что он готов иметь дело с нынешним премьером, если это поможет улучшить уровень жизни 20-процентного арабского меньшинства Израиля.

В своем обращении поздно вечером в понедельник, 5 апреля, Яир Лапид сделал прямо обращение к потенциальному союзнику Беньямина Нетаньяху Нафтали Беннету.

— Нам нужно правительство национального согласия ... чтобы не допустить создания правительства, возглавляемого подозреваемым в совершении преступления, — заявил оппозиционный политик.

Напомним, партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху вместе с партнерами по коалиции лидирует на прошедших накануне выборах в Кнессет — парламент Израиля.