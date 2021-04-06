Девушке, изображенной на стене дома по улице Соборной, 13 в Николаеве, рисуют новое лицо.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Пока что новый русунок лица готов не полностью, однако черты лица Ольги Шарий в нем уже не проглядываются. Также изменили русонок облаков внизу мурала, где раньше проглядывались инцииалы «ОШ».

Напомним, что в марте в Николаеве возник конфликт вокруг мурала, нарисованного на глухой стене многоэтажки по Соборной, 13. Ряд активистов общественных организаций, в том числе националистических, сочли, что на мурале изображена руководитель «Партии Шария» Ольга Шарий, супруга блоггера Анатолия Шария. Рисунок был выполнен по заказу депутатов Николаевского горсовета от «Партии Шария», а мэрия и ОСМД выдали им для этого необходимые согласования.

В свою очередь партийцы это отрицали. Однако в итоге представители «Национального корпуса» с помощью автовышки закрасили лицо мурала.