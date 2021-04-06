Адвокат журналиста Владислава Есипенко Алексей Ладин раскрыл подробности речи его подзащитного на суде 6 апреля в Симферополе, в которой он рассказал, что к нему применяли пытки электрическим током, чтобы заставить оговорить себя и получить нужные для так называемого «следствия» показания.

Об этом передает Радио Свобода «Крым.Реалии».

На судебном процессе корреспондент Радио Свободы заявил, что после незаконного задержания его избивали несколько дней, пытали током и угрожали расправой.

— Он сообщил, что его пытали с момента задержания до поступления в ИВС Симферополь в подвале ориентировочно в районе Балаклавы. Двое суток он подвергался пыткам. Пыткам электрическим током и избиениям по ногам, в область гениталий, по туловищу, по телу. Из него выбивали признательные показания и заставляли оговорить себя... Как он сказал, к мочкам ушей, к голове ему приставляли контакты, после чего включали электрический ток, который причиняет невыносимую боль, когда он более-менее привыкал к этому, сила тока увеличивалась, — рассказал Алексей Ладин.

Владислав Есипенко также рассказал, что его принудительно ставили в растяжку на кулаки или на руки, а когда он падал, его начинали жестоко избивать ногами по различным органам.

Журналист заявил на суде, что ему «угрожали убийством».

— Ему говорили, что, если он не даст признательные показания, то, возможно, его найдут в камере повешенным и все будет обставлено так, что это самоубийство. В связи с чем в судебном заседании Владислав Есипенко заявил, что он не собирается и не собирался кончать жизнь самоубийством. Кроме того, он пояснил, что он был вынужден дать признательные показания в том сакраментальном интервью «Крым 24». Ему заранее предоставили текст, который ему приказали заучить, прочитать, после чего он давал те ответы, которые от него ждали. В противном случае угрожали продолжить насилие, пытки, и, опять же, угрожали убийством, — добавил адвокат об интервью Есипенко местному телеканалу, данному под давлением.

Владислав Есипенко в ходе заседания сообщил, что у него проблемы с почками и он нуждается в медикаментах.

Напомним, украинского журналиста Владислава Есипенко, которого задержали в Крыму, подвергали пыткам электричеством, чтобы получить от него признательные показания.