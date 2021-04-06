Власти Львова отказались от закупки 100 автобусов МАЗ (Минский автомобильный завод, Беларусь).

Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

— Белорусская компания побеждает на тендере, который проводит Европейский Инвестиционный Банк. Почему победил МАЗ? Все просто — Беларусь поддерживает своего производителя, поэтому они предложили самую низкую цену и обошли украинских конкурентов, — написал Андрей Садовый в Facebook.

По его словам, Львов обращается к ЕИБ с просьбой провести тендер повторно.

— Финансировать «режим» мы не имеем права. В конце концов, у нас есть украинские производители, которые нуждаются в поддержке, — говорится в сообщении.

Мэр Львова также обратился с просьбой к Кабинету Министров ввести «защитные тарифы» или пошлину на закупку общественного транспорта за рубежом для создания условий для его приобретения в Украине.

Напомним, ранее шесть государств-партнеров Евросоюза присоединились к решению Совета ЕС продлить на год санкции против Беларуси.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 30 марта подписал указ «О применении специальных мер», предусматривающий санкции против физических и юридических лиц стран, которые ввели санкции в отношении Беларуси.