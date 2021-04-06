Президент Владимир Зеленский подписал закон о помощи ФОПам из-за локдауна в размере восьми тысяч гривен, который Верховная Рада приняла в конце марте.

Об этом во вторник, 6 апреля, сообщает пресс-служба Офиса президента, передает Корреспондент.

Согласно закону, физические лица — предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в красных зонах, получат из Государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8 000 гривен.

Кроме гарантированного государством помощи, ФОПы и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

Материальную выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг Дія.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».