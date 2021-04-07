За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 15 415 человек, зафиксирован 481 летальный случай, 11 472 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 7 апреля.
За сутки в Украине умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом. Предыдущее наибольшее значение было установлено 2 апреля, тогда зафиксировали 433 летальных случая.
Суточный показатель заболеваемости остается на высоком уровне.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 784 579 человек, из них 1 373 851 выздоровели, летальных исходов — 35 498.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство продлило карантин в Украине до 30 апреля. С 24 февраля он стал адаптивным, страну снова поделили на зоны.
Минздрав расширил красную зону, там находятся уже 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская, Львовская, Николаевская, Черкасская и Черновицкая области.
Ряд областей оранжевой зоны вводят дополнительные ограничения.
24 февраля в Украине стартовала вакцинация от COVID-19. За минувшие сутки сделали 15 585 прививок, всего — более 320 тысяч вакцинированных.
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Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 15 415 человек, зафиксирован 481 летальный случай, 11 472 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 7 апреля.
За сутки в Украине умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом. Предыдущее наибольшее значение было установлено 2 апреля, тогда зафиксировали 433 летальных случая.
Суточный показатель заболеваемости остается на высоком уровне.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 784 579 человек, из них 1 373 851 выздоровели, летальных исходов — 35 498.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство продлило карантин в Украине до 30 апреля. С 24 февраля он стал адаптивным, страну снова поделили на зоны.
Минздрав расширил красную зону, там находятся уже 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская, Львовская, Николаевская, Черкасская и Черновицкая области.
Ряд областей оранжевой зоны вводят дополнительные ограничения.
24 февраля в Украине стартовала вакцинация от COVID-19. За минувшие сутки сделали 15 585 прививок, всего — более 320 тысяч вакцинированных.