За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 15 415 человек, зафиксирован 481 летальный случай, 11 472 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 7 апреля.

За сутки в Украине умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом. Предыдущее наибольшее значение было установлено 2 апреля, тогда зафиксировали 433 летальных случая.

Суточный показатель заболеваемости остается на высоком уровне.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 784 579 человек, из них 1 373 851 выздоровели, летальных исходов — 35 498.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 1417 случаев;

Винницкая область — 562 случая;

Волынская область — 390 случаев;

Днепропетровская область — 671 случай;

Донецкая область — 650 случаев;

Житомирская область — 465 случаев;

Закарпатская — 331 случай;

Запорожская область — 733 случая;

Ивано-Франковская область — 195 случаев;

Киевская область — 1092 случая;

Кировоградская область — 105 случаев;

Луганская область — 254 случая;

Львовская область — 1085 случаев;

Николаевская область — 412 случаев;

Одесская область — 1236 случаев;

Полтавская область — 482 случая;

Ровенская область — 666 случаев;

Сумская область — 586 случаев;

Тернопольская область — 569 случаев;

Харьковская область — 1017 случаев;

Херсонская область — 294 случая;

Хмельницкая область — 912 случаев;

Черкасская область — 745 случаев;

Черновицкая область — 351 случай;

Черниговская область — 195 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Правительство продлило карантин в Украине до 30 апреля. С 24 февраля он стал адаптивным, страну снова поделили на зоны.

Минздрав расширил красную зону, там находятся уже 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская, Львовская, Николаевская, Черкасская и Черновицкая области.

Ряд областей оранжевой зоны вводят дополнительные ограничения.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация от COVID-19. За минувшие сутки сделали 15 585 прививок, всего — более 320 тысяч вакцинированных.