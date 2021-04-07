Соединенные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, а не провоцировать и не увеличивать напряженность.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает пресс-служба американского военного ведомства.

По его словам, на данный момент сложно говорить о намерениях России, наблюдается наращивание этой страной военных сил в Крыму и в других районах на юго-востоке Украины на украинско-российской границе, однако США продолжают следить за ситуацией.

— Мы продолжаем призывать к прекращению огня, к чему призывали и Минские соглашения, а затем… к снижению напряженности, к деэскалации, - сказал Кирби.

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, это вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попробовать продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.