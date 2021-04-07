Судья Конституционного суда Александр Тупицкий во второй раз не явился на заседание Печерского районного суда Киева по избранию ему меры пресечения.

У Тупицкого заболела мать, пишет УНИАН.

Как заявила защита Александра Тупицкого, сам он ночью уехал в Черкассы, где проживает его мать. У 81-летней женщины произошло обострение тяжелого заболевания.

Адвокаты попросили суд отложить заседание на дату после 14 апреля, так как с 12 по 14 апреля Александр Тупицкий должен принять участие в заседаниях в Конституционном и Верховном судах, а также в Голосеевском райсуде столицы.

Напомним, экс-премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что последний указ Владимира Зеленского, лишающий Александра Тупицкого статуса судьи КСУ, противоречит Конституции.